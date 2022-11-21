Зимние вещи, которые давно вышли из трендов

Положите их обратно на полку!

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Сейчас самое время отправиться на шопинг за очередной порцией вещей на зиму, которая уже успела войти в свои права — на улице держится приличный минус. Но что вы будете покупать? Чтобы вы не совершили ошибки при выборе новой верхней одежды, мы посоветовались со стилистом и спешим к вам с суперполезными советами по подбору.

Шуба из норки

Натуральная норковая шуба была на пике многие десятилетия, еще в начале нулевых норковая шуба выдавала статус владелицы — женщины, которая могла многое себе позволить. Сегодня время чуть изменилось и девушка в норковой шубе смотрится просто, но что еще хуже — она носит на себе антитренд. Кроме того, норковая шуба «умеет» прибавлять возраст покруче любого плотного мейкапа. Если же вы не можете обойтись без шубы, обратите внимание на изделия из искусственного меха, но избегайте шуб-«тэдди», так как они тоже уже давно не в топе.

Парка

Суперпопулярная верхняя одежда, которую мы носили последние пару лет. Отказываться от парки не стоит и сегодня, но только если вы планируете поездку за город и просто собираетесь долго гулять по городу. В остальных случаях парку стоит отложить, а на ее место пришло оверсайз-пальто или классический вариант пальто до колена. Еще хуже, если вы приобретете парку с цветным мехом — если вам не 15 лет, этот вариант будет выглядеть больше забавно, и точно не стильно.

Стеганный пуховик