Модельер Раф Симонс объявил о закрытии именного бренда

«Коллекция «Весна-лето 2023» станет завершением потрясающего 27-летнего пути и финальным сезоном модного бренда Raf Simons. Мне не хватает слов, чтобы описать, насколько я горд тем, чего мы достигли. Я благодарен за невероятную поддержку со стороны моей команды, моих сотрудников, прессы и покупателей, моих друзей и семьи, а также наших преданных поклонников и последователей. Спасибо всем за веру в наше видение и веру в меня», — говорится в заявлении Рафа Симонса.