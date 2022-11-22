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2 часа назад

Модельер Раф Симонс объявил о закрытии именного бренда

WMJ.ru

Бельгийский модельер Раф Симонс объявил о закрытии именного бренда Raf Simons. Соответствующее заявление он сделал в официальном аккаунте марки в социальных сетях.

Модельер Раф Симонс объявил о закрытии именного бренда
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

«Коллекция «Весна-лето 2023» станет завершением потрясающего 27-летнего пути и финальным сезоном модного бренда Raf Simons. Мне не хватает слов, чтобы описать, насколько я горд тем, чего мы достигли. Я благодарен за невероятную поддержку со стороны моей команды, моих сотрудников, прессы и покупателей, моих друзей и семьи, а также наших преданных поклонников и последователей. Спасибо всем за веру в наше видение и веру в меня», — говорится в заявлении Рафа Симонса.

В заголовке поста стоят имена «Альда и Жак» — имеются в виду мать модельера Альда Бекерс и его отец Жак Симонс. Также в посте стоит дата «1995» — это год, когда бельгийский модельер показал свою первую коллекцию в Милане.

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