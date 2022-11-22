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1 час назад

Россиянки чаще всего копируют наряды Ольги Бузовой

Слово и Делоиещё 1

Наряды певицы Ольги Бузовой оказались самыми копируемыми среди жительниц России.

Россиянки чаще всего копируют наряды Ольги Бузовой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сервис объявлений «Юла» провел исследование и определил знаменитостей, стилю которых чаще всего подражают россияне. Самыми копируемыми оказались Бузова и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

На вещи как у исполнительницы хита «Мало половин» пришлось 22,5% от всех объявлений о продаже одежды, обуви и аксессуаров. Больше всего россиянки любят копировать платья певицы. Среди мужчин популярность набрала папаха, как у бывшего чемпиона UFC — 28% от общего числа объявлений, сообщает «Лента.ру».

Мода,Хабиб Нурмагомедов,
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