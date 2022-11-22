Россиянки чаще всего копируют наряды Ольги Бузовой

Сервис объявлений «Юла» провел исследование и определил знаменитостей, стилю которых чаще всего подражают россияне. Самыми копируемыми оказались Бузова и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов .

На вещи как у исполнительницы хита «Мало половин» пришлось 22,5% от всех объявлений о продаже одежды, обуви и аксессуаров. Больше всего россиянки любят копировать платья певицы. Среди мужчин популярность набрала папаха, как у бывшего чемпиона UFC — 28% от общего числа объявлений, сообщает «Лента.ру».