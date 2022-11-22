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3 часа назад

Фанаты высмеяли Марго Робби за "страшную обувь" на премьере "Вавилона"

Газета.Ru

Австралийская актриса Марго Робби посетила премьеру фильма "Вавилон" с ее участием. Об этом сообщает Daily Mail.

Фанаты высмеяли Марго Робби за "страшную обувь"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для премьеры, которая прошла в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне, 32-летняя актриса выбрала бледно-желтый костюм Bottega Veneta с кюлотами и белоснежной футболкой. Актрисе сделали легкую укладку с локонами и макияж с бордовой помадой.

Однако внимание поклонников актриса привлекла выбранной стилистом обувью. Марго Робби позировала в массивных туфлях на платформе, сделанных из змеиной кожи.

В фан-аккаунтах Марго Робби в социальных сетях поклонники написали в комментариях: "Странная обувь", "Только не контракт с Bottega Veneta", "Смеха да и только", "Старомодно", "Какая страшная пара".

Мода,Марго Робби,
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