Фанаты высмеяли Марго Робби за "страшную обувь"

Австралийская актриса Марго Робби посетила премьеру фильма "Вавилон" с ее участием. Об этом сообщает Daily Mail.
Для премьеры, которая прошла в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне, 32-летняя актриса выбрала бледно-желтый костюм Bottega Veneta с кюлотами и белоснежной футболкой. Актрисе сделали легкую укладку с локонами и макияж с бордовой помадой.
Однако внимание поклонников актриса привлекла выбранной стилистом обувью. Марго Робби позировала в массивных туфлях на платформе, сделанных из змеиной кожи.
В фан-аккаунтах Марго Робби в социальных сетях поклонники написали в комментариях: "Странная обувь", "Только не контракт с Bottega Veneta", "Смеха да и только", "Старомодно", "Какая страшная пара".