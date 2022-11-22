Фанаты высмеяли Марго Робби за "страшную обувь"

Австралийская актриса Марго Робби посетила премьеру фильма "Вавилон" с ее участием. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Для премьеры, которая прошла в кинотеатре Cineworld Leicester Square в Лондоне, 32-летняя актриса выбрала бледно-желтый костюм Bottega Veneta с кюлотами и белоснежной футболкой. Актрисе сделали легкую укладку с локонами и макияж с бордовой помадой.

Однако внимание поклонников актриса привлекла выбранной стилистом обувью. Марго Робби позировала в массивных туфлях на платформе, сделанных из змеиной кожи.