10 fashion-мастхэвов декабря

Если вы находитесь в поиске образов, которые поднимут градус стиля вашему гардеробу, то вы по адресу! О том, что стоит добавить в свой шорт-лист этой зимой, WMJ.ru рассказал стилист бренда Emka Владимир Казарян.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Владимир Казарян, стилист бренда Emka

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Дубленка из экомеха

Если раньше экомех должен был быть максимально похож на натуральный, то сегодня мы уходим от этого. Трендовый экомех может быть разных цветов и фактур, важно, чтобы он был теплым и грел вас в самые холодные зимние дни. С чем сочетать дубленку? Трудно поверить, но со всем вашим стандартным гардеробом, вплоть до выходных образов, поэтому вещь можно считать долгосрочным вложением в ваши стильные образы.

Шуба из экомеха

Шуба из экомеха — также, как и первая позиция в списке, остается на вершине поисковых запросов и излюбленным вариантом верхней одежды для модниц. Какую длину выбрать? Длина у шубы может быть разной: от макси до укороченного варианта — все зависит от вашего образа жизни! Если вы передвигаетесь пешком, то логичней будет выбрать длину миди или макси, прикрыть бедра и ноги. Если же вы любительница такси или собственного авто, то короткие модели будут выглядеть на вас более органично.

Яркий свитер

Когда за окном темно и холодно, желание поднять себе настроение растет. Так почему бы не сделать день чуть ярче с помощью свитера? Приобретите большой трикотажный свитер любого оттенка, который вам подходит или ориентируйтесь на выбор Pantone. Данная вещь буквально незаменима: свитер можно «выгулять» с комбинацией и ремнем на талии или отправиться в магазин за покупками в сочетании с любимыми джинсами, да даже просто накинуть на пальто вместо шарфа, примерив на себя роль главной фэшионистки.

Платье-комбинация

Не устану петь оды данному изобретению человечества! Платье-комбинация — вещь, которая может передвигаться с вами от сезона к сезону и при этом не терять своей актуальности. Кажется, что комбинацию можно надеть лишь раз, на торжественный случай, но это не так! В сочетании с плотными колготами и свитером, платье-комбинация сможет выглядеть органично и в образе на каждый день!

Джинсы-клеш

Мода всегда возвращается, и это нам доподлинно известно. На примере джинсов-клеш точно. Интерес к стилю ретро, а конкретнее — периоду 70-х годов, возвращает на вершину популярности деним, но стоит понимать, что клеш 2022 года отличается от своих предшественников. Теперь актуален более простой крой, от линии колена. Это делает расклешенные джинсы универсальным предметом гардероба, который могут носить девушки любого возраста. Вместе с дубленкой и казаками джинсы клеш точно способны произвести фурор!

Твид

Твид снова в моде, поэтому самое время присмотреть себе костюм, жакет или сарафан в характерном исполнении. Важно заметить: твид — это необязательно черно-белая и бордовая клетка, сейчас можно встретить много интересных новых интерпретаций, например, в розовом, оранжевом или синем цветах.

Тельняшка

Удивительно, но многие до сих пор недооценивают этот предмет гардероба, считая попросту скучным. Тем временем, тельняшка может сделать любой образ стильным, достаточно сочетать ее с костюмом вместо классической блузы! тельняшка эффектно смотрится с твидовым жакетом: достаточно сочетать эти две вещи, и ваш градус стиля заметно повысится!

Казаки

Образы в стиле американа актуальны как никогда, а с ними и казаки! Казаки уже доказали нам свою универсальность и теперь кочуют в зимний гардероб. Такую обувь можно уверенно носить с джинсами, заправлять в сапоги кожаные или вельветовые брюки, сочетать с платьями, шортами или юбками.

Капор или чепчик? Выбирать вам!

В прошлом сезоне модницы кутались в чепчики, балаклавы и капоры. Это очень стильно и эффектно, еще и удобно, поэтому тренд прижился и сохранился еще на год. Сочетать такие головные уборы можно как с шубой, так и с любимым пуховиком или дубленкой. Наконец-то для того, чтобы быть модной не нужно выходить из теплой зоны комфорта!

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