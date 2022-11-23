Модный шок: Алессандро Микеле уйдет из Gucci

Пока не официально, но модный мир и инсайдеры всё чаще об этом говорят: Алессандро Микеле, креативный директор Gucci, покинет компанию. Именно Микеле, как считается, смог вывести популярность итальянского модного дома на космические высоты. Однако, как говорят источники, он покинет бренд и причина тому, кажется, недовольство Франсуа Анри Пино, главы группы Kering, которой и принадлежит марка. Якобы руководство концерна неоднократно просило Алессандро Микеле «совершить кардинальную смену в дизайне» и разнообразить коллекции, чтобы ещё выше поднять популярность Gucci, но дизайнер, как говорят, не прислушался к этим пожеланиям.
Теперь инсайдеры говорят, что не сегодня завтра последует официальное заявление о модном расставании. Представители Gucci пока отмалчиваются, но если это действительно произойдёт, уход Микеле из бренда станет самым громким fashion-разводом за последние годы.
Алессандро Микеле приветствует аплодисменты публики на подиуме показа Gucci во время Миланской недели моды осень/зима 2022/23 25 февраля 2022 года в Милане, Италия
Алессандро стал креативным директором Gucci в 2015 году, до этого он там же занимался мужскими коллекциями. При это буквально в сентябре этого года модельер сделал громкое шоу сезона весна-лето 2023 года, выпустив на подиум несколько десятков пар близнецов, которые олицетворяли концепцию двойственности и «теории идентичности».
Кстати, не так давно Франсуа Анри Пино неожиданно отправил в отставку креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, несмотря на то, что при нём бренд стал очень успешным и демонстрировал высокие показатели продаж. Поклонников не смущал даже очень высокий ценник на изделия марки. Возможно, такова тактика Пино — не давать никому засиживаться на своём пьедестале.