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1 час назад

Эмили Ратаковски в крошечном бикини снялась для рекламной кампании своего бренда

Газета.Ru

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенными кадрами из рекламной кампании собственного бренда купальников Inamorata Woman. Фотографии со съемок были опубликованы в официальном аккаунте бренда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ратаковски в мини-бикини снялась для рекламы своего бренда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эмили Ратаковски показала поклонникам купальник из новой коллекции своей марки Inamorata Woman. На снимках 31-летняя модель позирует в миниатюрном бикини темно-коричневого цвета и телесных босоножках на высоком каблуке.

«Лучший купальник для идеального загара», — говорится в подписи к кадрам из новой рекламы.

В комментариях поклонники Ратаковски восхитились ее внешним видом.

«Богиня», «Сексуальная мамочка», «Какая красота», «Идеальное тело» — писали интернет-пользователи.

Эмили Ратаковски запустила собственный бренд купальников Inamorata в 2017 году. С тех пор звезда подиума представила несколько коллекций, в рекламных кампаниях которых снималась сама.

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