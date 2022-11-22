Ратаковски в мини-бикини снялась для рекламы своего бренда

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенными кадрами из рекламной кампании собственного бренда купальников Inamorata Woman. Фотографии со съемок были опубликованы в официальном аккаунте бренда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эмили Ратаковски показала поклонникам купальник из новой коллекции своей марки Inamorata Woman. На снимках 31-летняя модель позирует в миниатюрном бикини темно-коричневого цвета и телесных босоножках на высоком каблуке.

«Лучший купальник для идеального загара», — говорится в подписи к кадрам из новой рекламы.

В комментариях поклонники Ратаковски восхитились ее внешним видом.

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