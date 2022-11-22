Ратаковски в мини-бикини снялась для рекламы своего бренда

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась откровенными кадрами из рекламной кампании собственного бренда купальников Inamorata Woman. Фотографии со съемок были опубликованы в официальном аккаунте бренда в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Эмили Ратаковски показала поклонникам купальник из новой коллекции своей марки Inamorata Woman. На снимках 31-летняя модель позирует в миниатюрном бикини темно-коричневого цвета и телесных босоножках на высоком каблуке.
«Лучший купальник для идеального загара», — говорится в подписи к кадрам из новой рекламы.
В комментариях поклонники Ратаковски восхитились ее внешним видом.
«Богиня», «Сексуальная мамочка», «Какая красота», «Идеальное тело» — писали интернет-пользователи.
Эмили Ратаковски запустила собственный бренд купальников Inamorata в 2017 году. С тех пор звезда подиума представила несколько коллекций, в рекламных кампаниях которых снималась сама.