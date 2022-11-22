Звезда "Эмили в Париже" снялась для глянца в мини-юбке

«Почему бы не сделать «Эмили в Париже» на обложке Vogue France? Именно это предложение Винта, наш кастинг-директор, вынесла на обсуждение во время редакционной встречи в январе прошлого года. Вокруг стола были полуудивленные, полунедоуменные выражения. Персонаж Эмили Купер, которая недавно приехала из Чикаго, чтобы работать во французском маркетинговом агентстве класса люкс в Париже, вызывал разногласия. Сериал, чистый побочный продукт американского воображения, сумел очаровать и раздражить зрителей до бесконечности», — говорится в письме главреда.