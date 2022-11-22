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2 часа назад

Королева Испании Летиция пришла на официальный прием в брюках разной длины

Газета.Ru

Королева Испании Летиция посетила встречу участников ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Фотографиии с приема появились на Daily Express.

Королева Испании пришла на официальный прием в смешных брюках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

50-летняя королева выбрала для мероприятия эффектный черный костюм от испанского бренда Рertegaz, который состоял из укороченных классических брюк и пиджака с черными страусиными перьями на рукавах. Летиция дополнила образ прозрачными босоножками на высоком каблуке от Manolo Blahnik и бриллиантовыми серьгами в виде листьев от французского дома Chanel.

После того, как в СМИ были опубликованы фотографии с мероприятия, пользователи интернета обратили внимание на то, что брюки костюма королевы были укорочены неодинаково — правая штанина была на несколько сантиметров длиннее левой.

Королева Испании Летиция славится своей любовью к модным люксовым брендам. Однако ее величество регулярно появляется на публике и в более бюджетных марках, в том числе испанских — Massimo Dutti, Zara и Uterqüe.

Мода,НАТО,Chanel,
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