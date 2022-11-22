Российская модель назвала необходимые в женском гардеробе вещи

Известная российская модель, блогер и телеведущая Елена Кулецкая назвала необходимые в женском гардеробе вещи. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

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Так, в холодное время года знаменитость призвала носить длинные пальто свободного кроя, под которые, по ее словам, можно надевать пуховые жилетку или куртку. Кроме того, манекенщица посоветовала приобрести трикотажный костюм и простые джинсы.

«Если фэшн-задор позволяет, то выбирайте расклешенный фасон, если же для вас это слишком модно — обратите внимание на прямые модели, чуть расширяющиеся книзу», — отметила она, указав, что в данный момент также находятся в тренде различные наряды цвета фуксии.