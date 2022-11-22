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1 час назад

18-летняя дочь Моники Беллуччи снялась для французского Vogue

Газета.Ru

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель впервые снялась для французского журнала Vogue. Кадрами со съемки модель поделился с подписчиками своих социальных сетей.

18-летняя дочь Моники Беллуччи снялась для французского Vogue
Фото: Газета.RuГазета.Ru

18-летняя Дева Кассель стала героиней материала о главных трендах предстоящей зимы. Начинающая модель поделилась несколькими кадрами со съемки, продемонстрировав подписчикам свою версию актуальных зимних образов. На первом фото Дева Кассель позирует в вязаном платье в горизонтальную разноцветную полоску в стиле итальянского модного дома Missoni, а на втором — в маленьком черном платье с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах.

Эта работа для французского Vogue стала первой самостоятельной съемкой для начинающей модели. В 2021 году Дева Кассель вместе с матерью Моникой Беллуччи снялась для итальянской версии издания, а спустя пару месяцев уже сольно появилась на обложке турецкого Vogue.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя активно развивает модельную карьеру, участвуя в показах таких мировых домов моды, как Dior и Dolce & Gabbana. Кроме того, Дева Кассель начала сниматься в кино: девушка сыграет одну из ролей в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».

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