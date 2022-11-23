Названы самые несочетаемые цвета в одежде

Самые неудачные цветовые решения в одежде назвала «Мосленте» фешен-эксперт, дизайнер Валерия Утушкина. Она отметила плохую, за редкими исключениями, сочетаемость белого и серебряного цветов.

Фото: Мослента Мослента

«Это сочетание хорошо работает, когда вы в очень открытом наряде, он будет хорошо контрастировать с вашей кожей. В других случаях вас ждет модный провал», — сказала эксперт.

Другим неудачным сочетанием дизайнер назвала зеленый и желтый. При этом исключение может составить объединение в одном образе только очень темного желтого с ярко-зеленым.

Сочетание зеленого и оранжевого Утушкина назвала «абсолютным провалом», так как эти цвета сильно конфликтуют друг с другом. Дизайнер рекомендует выбрать два цвета из одной цветовой семьи, например, оранжевый и коричневый или зеленый и оливковый.