Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

Названы самые несочетаемые цвета в одежде

Мослента

Самые неудачные цветовые решения в одежде назвала «Мосленте» фешен-эксперт, дизайнер Валерия Утушкина. Она отметила плохую, за редкими исключениями, сочетаемость белого и серебряного цветов.

Названы самые несочетаемые цвета в одежде
Фото: МослентаМослента

«Это сочетание хорошо работает, когда вы в очень открытом наряде, он будет хорошо контрастировать с вашей кожей. В других случаях вас ждет модный провал», — сказала эксперт.

Другим неудачным сочетанием дизайнер назвала зеленый и желтый. При этом исключение может составить объединение в одном образе только очень темного желтого с ярко-зеленым.

Сочетание зеленого и оранжевого Утушкина назвала «абсолютным провалом», так как эти цвета сильно конфликтуют друг с другом. Дизайнер рекомендует выбрать два цвета из одной цветовой семьи, например, оранжевый и коричневый или зеленый и оливковый.

Последним неудачным сочетанием она назвала коричневый и серый. Они имеют одинаковый уровень яркости и недостаточно контрастны друг с другом. Кроме того, серый и коричневый слишком похожи на телесные цвета, что снижает контраст с цветом волос, кожи и глаз человека до такой степени, что все сливается в единое грязное пятно, уточнила Утушкина.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители