Что посетить в Мурманске на этой неделе туристам из Московского региона

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С 25 по 27 ноября 2022 года в Мурманске пройдет VI Международная выставка-ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли». Гости Мурманской области прикоснутся к уникальной культуре коренных народов Севера.

В выставке примут участие представители общин, учреждений народных художественных промыслов, художники и мастера декоративно-прикладного искусства, национальные фольклорные коллективы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации из Республик Карелия, Коми, Удмуртия, Якутия, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Камчатского и Алтайского краев, Архангельской, Мурманской и Томской областей.

На выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества мастера представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости, оленьего рога, дерева, изделия из бисера и корней, уникальные ювелирные украшения и многое другое.

Также гостей выставки ждут образовательные лекции, мастер-классы, презентации произведений на саамскую тематику, лекции по минералогии, конкурсы на «Лучшее произведение национального народного творчества» и «Лучший национальный костюм», презентации проектов, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера.