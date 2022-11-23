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4 часа назад

Что посетить в Мурманске на этой неделе туристам из Московского региона

Вести Подмосковья

Что посетить в Мурманске на этой неделе туристам из Московского региона
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

С 25 по 27 ноября 2022 года в Мурманске пройдет VI Международная выставка-ярмарка достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли». Гости Мурманской области прикоснутся к уникальной культуре коренных народов Севера.

В выставке примут участие представители общин, учреждений народных художественных промыслов, художники и мастера декоративно-прикладного искусства, национальные фольклорные коллективы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации из Республик Карелия, Коми, Удмуртия, Якутия, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Камчатского и Алтайского краев, Архангельской, Мурманской и Томской областей.

На выставке-ярмарке декоративно-прикладного творчества мастера представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости, оленьего рога, дерева, изделия из бисера и корней, уникальные ювелирные украшения и многое другое.

Также гостей выставки ждут образовательные лекции, мастер-классы, презентации произведений на саамскую тематику, лекции по минералогии, конкурсы на «Лучшее произведение национального народного творчества» и «Лучший национальный костюм», презентации проектов, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера.

В рамках деловой программы выставки пройдет форум «Сохранение культуры коренных народов Арктики: новые подходы и перспективы развития», участники которого обсудят актуальные вопросы, касающиеся сохранения и развития этнокультурного наследия, духовного богатства и самобытности уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера, популяризации традиционных и современных народных ремесел, промыслов, национальных традиций коренного народа.

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