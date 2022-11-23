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2 часа назад

Стилист Лисовец рассказал, как выбрать новогодний наряд

Вечерняя Москва

Стилист Владислав Лисовец дал советы, как выбрать наряд для празднования Нового года.

Стилист Лисовец рассказал, как выбрать новогодний наряд
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Стилист выразил уверенность в том, что выбрать идеальный костюм на Новый год можно только сердцем. По его мнению, советы экспертов и цветовая гамма символа наступающего года уходят на второй план, когда человек чувствует, что это «его» вещь.

— Самый главный ваш эксперт и друг сидит внутри вас. Чтобы выглядеть индивидуально, не повторяться, проще найти «свою» вещь, — отметил он в комментарии Nation news.

Сам Лисовец признался, что встречает Новый год в черном. Он также добавил, что многие выбирают металлический блеск или романтичный цветочный принт.

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