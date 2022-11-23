Назван главный цвет 2023 года

Институт цвета WGSN & COLORO назвал главные оттенки грядущего 2023 года. Среди них: сочный красный, «солнечные часы» (охристо-желтый), «спокойный синий» и вердигри (зеленый, тяготеющий к синему). Ну а ключевой оттенок — «цифровая лаванда». Он ассоциируется с заботой о себе, спокойствием и безмятежностью. WGSN & COLORO прогнозирует, что визуальный лечебный эффект оттенка «цифровая лаванда» сделает его приоритетным в области товаров для здоровья и ухода за собой. Вполне возможно, его возьмут на вооружение и производители бытовой техники и освещения.