Алессандро Микеле покидает Gucci

Официальное заявление ожидается уже в среду, 23 ноября. Компания Gucci не ответила на неоднократные просьбы о комментарии в конце вторника.

Это не первый случай, когда Пино встряхивает один из ключевых брендов Kering. В ноябре прошлого года Пино неожиданно сместил Даниэля Ли с поста руководителя Bottega Veneta, несмотря на то, что дизайнер хорошо зарекомендовал себя в этой марке и имел большой успех у критиков.