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54 минуты назад

Алессандро Микеле покидает Gucci

Газета.Ru

Креативный директор Алессандро Микеле покидает бренд Gucci. Об этом сообщает WWD.

Алессандро Микеле покидает Gucci
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Высокопоставленные источники сообщают, что креативный директор Алессандро Микеле покидает бренд.

Официальное заявление ожидается уже в среду, 23 ноября. Компания Gucci не ответила на неоднократные просьбы о комментарии в конце вторника.

Источник, решивший остаться анонимным, сообщил, что Микеле "попросили инициировать сильную смену дизайна", чтобы привлечь внимание к бренду, но дизайнер не выполнил просьбу.

Другой источник сообщил, что Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор материнской компании Gucci — Kering, рассматривает возможность смены ритма для звездного бренда группы.

Это не первый случай, когда Пино встряхивает один из ключевых брендов Kering. В ноябре прошлого года Пино неожиданно сместил Даниэля Ли с поста руководителя Bottega Veneta, несмотря на то, что дизайнер хорошо зарекомендовал себя в этой марке и имел большой успех у критиков.

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