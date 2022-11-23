Алессандро Микеле покидает Gucci

Креативный директор Алессандро Микеле покидает бренд Gucci. Об этом сообщает WWD.
Высокопоставленные источники сообщают, что креативный директор Алессандро Микеле покидает бренд.
Официальное заявление ожидается уже в среду, 23 ноября. Компания Gucci не ответила на неоднократные просьбы о комментарии в конце вторника.
Источник, решивший остаться анонимным, сообщил, что Микеле "попросили инициировать сильную смену дизайна", чтобы привлечь внимание к бренду, но дизайнер не выполнил просьбу.
Другой источник сообщил, что Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор материнской компании Gucci — Kering, рассматривает возможность смены ритма для звездного бренда группы.
Это не первый случай, когда Пино встряхивает один из ключевых брендов Kering. В ноябре прошлого года Пино неожиданно сместил Даниэля Ли с поста руководителя Bottega Veneta, несмотря на то, что дизайнер хорошо зарекомендовал себя в этой марке и имел большой успех у критиков.