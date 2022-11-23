Хайди и Лени Клум снова снялись вместе в нижнем белье

Супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени снова снялись вместе для рекламной кампании бельевого бренда. Об этом сообщает Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

49-летняя Хайди Клум и ее 18-летняя дочь Лени приняли участие в съемках рождественской коллекции бренда нижнего белья Intimissimi.

На фотографиях Хайди позирует в красном полупрозрачном кружевном белье, на Лени в атласной пижаме такого же цвета.

После первой совместной съемки матери и дочери для Intimissimi, которая была опубликована месяц назад, Хайди Клум раскритиковали в сети за "излишнюю сексуализацию дочери".

С новой кампанией история, похоже, повторяется. Пользователи обвинили Хайди в попытках "продвинуть" дочь в модельный бизнес, а саму съемку назвали "странной" и "неуместной".