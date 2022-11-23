Хайди и Лени Клум снова снялись вместе в нижнем белье

Супермодель Хайди Клум и ее дочь Лени снова снялись вместе для рекламной кампании бельевого бренда. Об этом сообщает Mirror.
49-летняя Хайди Клум и ее 18-летняя дочь Лени приняли участие в съемках рождественской коллекции бренда нижнего белья Intimissimi.
На фотографиях Хайди позирует в красном полупрозрачном кружевном белье, на Лени в атласной пижаме такого же цвета.
После первой совместной съемки матери и дочери для Intimissimi, которая была опубликована месяц назад, Хайди Клум раскритиковали в сети за "излишнюю сексуализацию дочери".
С новой кампанией история, похоже, повторяется. Пользователи обвинили Хайди в попытках "продвинуть" дочь в модельный бизнес, а саму съемку назвали "странной" и "неуместной".
Это не первая совместная работа матери и дочери: в декабре 2020 года Хайди и Лени Клум вместе снимались для немецкого Vogue. После этого Лени Клум призналась, что ей очень нравится сниматься с мамой, поскольку она ее вдохновляет и всегда дает ей хорошие советы.