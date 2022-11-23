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1 час назад

Названы четыре неподходящих для новогоднего корпоратива наряда

Lenta.ru

Британский модный редактор Клемми Филдсенд перечислила четыре наряда, которые не подходят для празднования новогоднего корпоратива. Соответствующий материал публикует The Sun.

4 неподходящих для новогоднего корпоратива наряда
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отнесла к неактуальным для торжества изделия с вырезами и V-образным декольте ниже середины груди. «Сексуальный образ отлично подходит для вечеринки с друзьями, но не для праздника на работе», — отметила она.

Помимо этого, журналистка назвала корсет неуместным предметом гардероба для данного мероприятия. По ее словам, некоторые коллеги могут принять его за нижнее белье. «В качестве альтернативы попробуйте топ с квадратным вырезом, который не так сильно облегает, однако тоже выглядит изящно и утонченно», — посоветовала Филдсенд.

Заключительными в списке автора материала стали одежда с разрезами до бедер и откровенные тематические костюмы. «Такие наряды могут позволить себе студенты или звезды на красной ковровой дорожке, но никак не сотрудники компаний на вечере с коллегами», — объяснила она.

Ранее в ноябре журналистка Надежда Стрелец назвала самую модную вещь для новогоднего корпоратива. По словам инфлюэнсера, востребованным предметом гардероба в преддверии новогодних вечеринок станут блестящие брюки. «Главный конкурент платью сегодня — блестящие брюки. Они могут быть из метализированной ткани, с пайетками, стразами или люрексом», — пояснила она.

Мода,Надежда Стрелец,
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