Как правильно выбрать зимнюю обувь

Зимой нужно особенно тщательно выбирать обувь. Она должна быть не только красивой, но еще и теплой и удобной.
«Сапоги или ботинки на каблуке не самая подходящая обувь для зимы», – пишет Marie Claire.
Зимой поверхность скользкая и неровная, поэтому высок риск подвернуть ногу, особенно если вы на каблуках. А падение из-за этого может привести к различным травмам.
Также важно обращать внимание на подошву, чтобы она не была скользкой. Для этого в ее составе должен быть каучук, а сама подошва – рельефной.
Обувь на тонкой подошве негативно влияет на костные ткани стопы и приводит к ее распластыванию. Последствия ношения таких сапог или ботинок придется лечить хирургическим путем.
При выборе обуви нужно учесть, чтобы она пропускала воздух. Также рекомендуется носить ботинки или сапоги с фиксацией голеностопного сустава для профилактики повреждения лодыжек. Пятка тоже должна хорошо фиксироваться.