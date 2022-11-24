Как правильно выбрать зимнюю обувь

Зимой нужно особенно тщательно выбирать обувь. Она должна быть не только красивой, но еще и теплой и удобной.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Сапоги или ботинки на каблуке не самая подходящая обувь для зимы», – пишет Marie Claire.

Зимой поверхность скользкая и неровная, поэтому высок риск подвернуть ногу, особенно если вы на каблуках. А падение из-за этого может привести к различным травмам.

Также важно обращать внимание на подошву, чтобы она не была скользкой. Для этого в ее составе должен быть каучук, а сама подошва – рельефной.

Обувь на тонкой подошве негативно влияет на костные ткани стопы и приводит к ее распластыванию. Последствия ношения таких сапог или ботинок придется лечить хирургическим путем.