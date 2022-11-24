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1 час назад

Сшитое на заказ платье разочаровало невесту за две недели до свадьбы

Lenta.ru

Невеста Джос решила сшить на заказ платье и разочаровалась в нем за две недели до свадьбы. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Платье на заказ разочаровало невесту за две недели до свадьбы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом jpepaa, чей блог насчитывает 13,6 тысяч подписчиков, рассказала, что ненавидела процесс примерки свадебного платья. По ее словам, ни один наряд ей не подходил. В связи с этим девушка обратилась к профессиональной портнихе. Так, Джос показала дизайнеру снимок платья своей мечты, которое было оформлено длинными рукавами, глубоким декольте и шелковой юбкой.

За две недели до торжества автор видео приехала на примерку и расстроилась, поскольку ее наряд не соответствовал тому, что она хотела. Корсет платья был полупрозрачным и при этом усыпанным жемчужными бусинами, которые, в свою очередь, отклеивались.

Ролик набрал более 498 тысяч просмотров. Зрители посочувствовали Джос, о чем принялись писать в комментариях. «Я швея и хочу сказать вам, что ваша портниха проделала ужасную работу по дизайну и пошиву», «Нет, нет, свадебное платье не должно быть таким!», «Какой кошмар! Мне так жаль вас», — высказывались они.

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