Платье на заказ разочаровало невесту за две недели до свадьбы

Невеста Джос решила сшить на заказ платье и разочаровалась в нем за две недели до свадьбы. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница сети с никнеймом jpepaa, чей блог насчитывает 13,6 тысяч подписчиков, рассказала, что ненавидела процесс примерки свадебного платья. По ее словам, ни один наряд ей не подходил. В связи с этим девушка обратилась к профессиональной портнихе. Так, Джос показала дизайнеру снимок платья своей мечты, которое было оформлено длинными рукавами, глубоким декольте и шелковой юбкой.

За две недели до торжества автор видео приехала на примерку и расстроилась, поскольку ее наряд не соответствовал тому, что она хотела. Корсет платья был полупрозрачным и при этом усыпанным жемчужными бусинами, которые, в свою очередь, отклеивались.