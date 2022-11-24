Названа трендовая верхняя одежда на зиму 2022/2023

"Мех и кожа никуда не делись. Да, есть много крутых эко-моделей, но и натуральное можно носить, если это винтаж. Также прикольный экологичный вариант — овчина. Либо пальто, либо отделка дубленок. Ну и конечно, пуховики и куртки — укороченные, как у Эмили Ратаковски, или удлиненные с акцентом на талии, как у Рианны", — объяснил он.



"А вообще, главный зимний тренд — это шапка, термобелье и действительно теплые вещи. Здоровье важнее", — заключил он.