Названа трендовая верхняя одежда на зиму 2022/2023

Стилист Алеко Надирян назвал самую модную верхнюю одежду на зиму 2022/2023. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.
Алеко Надирян, одевающий Анастасию Решетову, Алесю Кафельникову и других звезд, порассуждал о трендах в верхней одежде на зиму 2022/2023.
Стилист посоветовал носить шубы как из искусственного, так и из натурального меха (если речь о моделях из архивных коллекций брендов), пальто и дубленки из овчины, куртки и пуховики.
"Мех и кожа никуда не делись. Да, есть много крутых эко-моделей, но и натуральное можно носить, если это винтаж. Также прикольный экологичный вариант — овчина. Либо пальто, либо отделка дубленок. Ну и конечно, пуховики и куртки — укороченные, как у Эмили Ратаковски, или удлиненные с акцентом на талии, как у Рианны", — объяснил он.
"А вообще, главный зимний тренд — это шапка, термобелье и действительно теплые вещи. Здоровье важнее", — заключил он.