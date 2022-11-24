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3 часа назад

Блогерша назвала две необходимые вещи в гардеробе женщин среднего возраста

Lenta.ru

Блогерша Тесс Монтгомери назвала две необходимые вещи в гардеробе женщин среднего возраста. Ее комментарий приводит Express.co.uk.

Названы две необходимые вещи в гардеробе женщин среднего возраста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Модный эксперт отметила, что женщинам старше 50 лет следует приобретать удобную и стильную одежду и аксессуары, которые долго прослужат и будут актуальны в любое время. Так, она посоветовала купить классическую сумку марки Chanel и тренчкот в стиле милитари, который можно встретить в ассортименте бренда Burberry, или их аналоги.

В то же время собеседница издания призвала читательниц с помощью одежды подчеркивать свою индивидуальность.

«Одно из больших преимуществ старения заключается в том, что со временем мы привыкаем чувствовать себя более комфортно в собственном теле. К 40-50 годам мы знаем, кто мы и что нам нравится. Главный совет — полностью игнорировать тренды и вместо этого определить свой личный стиль», — заявила она.

Ранее в ноябре известная российская модель, блогер и телеведущая Елена Кулецкая назвала необходимые в женском гардеробе вещи.

Мода,Елена Кулецкая,Chanel,
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