Названы две необходимые вещи в гардеробе женщин среднего возраста

Модный эксперт отметила, что женщинам старше 50 лет следует приобретать удобную и стильную одежду и аксессуары, которые долго прослужат и будут актуальны в любое время. Так, она посоветовала купить классическую сумку марки Chanel и тренчкот в стиле милитари, который можно встретить в ассортименте бренда Burberry, или их аналоги.