Звездный стилист назвал главный тренд в одежде на зиму

Звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянкам главный тренд в одежде на зиму. Соответствующей информацией он поделился в своем Telegram-канале.
Эксперт отметил, что в моде по-прежнему остаются меховые и кожаные изделия.
«Да, есть много крутых экомоделей, но и натуральное можно носить, если это винтаж. Также прикольный экологичный вариант — овчина», — пояснил специалист.
В список популярных предметов гардероба он добавил укороченные и приталенные удлиненные пуховики и куртки. В качестве иллюстрации Надирян привел фото моделей Беллы Хадид, Эмили Ратаковски, Барбары Палвин, а также певицы Рианны в подобных нарядах.
Кроме того, к самым значимым трендам стилист отнес сохраняющую тепло одежду и головные уборы.
«Главный зимний тренд — это шапка, термобелье и действительно теплые вещи. Здоровье важнее», — заключил он.
Ранее блогерша с никнеймом @level_blue назвала самую модную одежду на зиму. В первую очередь она посоветовала приобрести шерстяное пальто, а также обратить внимание на платья макси с длинными рукавами и высокие сапоги, которые можно носить с кашемировыми носками.