Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
4 часа назад

Фэшн-эксперт Лисовец рассказал о правилах выбора модного шарфа

Мослента

О правилах выбора модного шарфа рассказал в новой статье на своем сайте фэшн-эксперт Владислав Лисовец.

Лисовец рассказал о правилах выбора модного шарфа
Фото: МослентаМослента

«Шарф сегодня — это не комплект к вашей шапке, это вполне самодостаточный аксессуар. С его помощью вы можете добавить цвет в образ, причем необязательно подбирать нужную гамму, смело выбирайте контрастные оттенки! Это вполне может выглядеть так, будто данный шарф совершенно случайно оказался в вашем образе сегодня. Это не считается за ошибку!» — заявил он.

При выборе модного аксессуара на зиму Лисовец посоветовал отдавать предпочтение большим шарфам и не бояться выбирать очень длинные варианты.

«А еще, используя фактуры, такие как искусственный мех, бисер, пайетки, внедряйте шарфы в вечерние туалеты! Мыслите шире, меняйте правила», — призвал известный стилист.

Ранее Лисовец посоветовал запастись резиновыми сапогами на зиму. По его словам, ассоциировать такую обувь исключительно с дождливой погодой и с чем-то немодным — ошибочно.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители