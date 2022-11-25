Лисовец рассказал о правилах выбора модного шарфа

«Шарф сегодня — это не комплект к вашей шапке, это вполне самодостаточный аксессуар. С его помощью вы можете добавить цвет в образ, причем необязательно подбирать нужную гамму, смело выбирайте контрастные оттенки! Это вполне может выглядеть так, будто данный шарф совершенно случайно оказался в вашем образе сегодня. Это не считается за ошибку!» — заявил он.