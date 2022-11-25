Какую одежду стоит купить на распродаже

Начался сезон распродаж, который многие люди с нетерпением ждали. В этот период нужно быть осторожным и не поддаваться соблазну купить много ненужных вещей. Рассказываем, что точно не стоит приобретать во время «черной пятницы».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«За призывной надписью «–50 % на все!» иногда скрывается попытка обхитрить наивного покупателя», – пишет Marie Claire.

Лучше всего обойти стороной костюмы из футера, пуховики или жилеты непрактичного кроя с нестандартным рисунком, кружевные платья, футболки с надписями и детскими рисунками, а также изделия из меха.

А вот на что стоит обратить внимание, так это, в первую очередь, изделия из трикотажа, кашемира или шерсти. Выбирайте базовые модели свитеров и джемперов без лишних деталей.

Еще один хороший вариант покупки на распродаже – это пальто. Важно, чтобы в его составе была шерсть, а фасон соответствовал типу фигуры.

Также с хорошей скидкой можно купить идеальный брючный костюм. В дальнейшем вы сможете носить элементы костюма как вместе, так и по отдельности.

На распродаже можно найти хорошую рубашку и джинсы. Стоит поискать классические варианты этих элементов гардероба.