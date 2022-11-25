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1 час назад

Россиянкам назвали способ выбрать самую удачную одежду во время распродаж

Lenta.ru

Стилистка, основатель бренда 25.5 STUDIO Марина Семаева и основательница бренда Patricia Reiss Патриция Райсс назвали россиянкам способ выбрать самую удачную одежду во время распродаж. Комментарий экспертов приводит РИА Новости.

Россиянкам назвали способ выбрать самую удачную одежду во время распродаж
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалистки посоветовали обратить внимание на тренды, которые останутся актуальными в следующих сезонах. Семаева посоветовала приобрести брючный костюм оверсайз и объемные свитера со спущенной линией плеча или с эффектом распустившихся петель и дырами. Также следует обратить внимание на изделия из блестящих тканей, корсеты и бюстье. «Чтобы не переусердствовать, такие вещи лучше сочетать с кедами, а не с туфлями», — уточнила стилистка. При этом, по ее словам, заменой спортивным костюмам могут стать трикотажные тройки с топом и кардиганом. В то же время популярными окажутся анималистические принты.

«Тренд, который не все выберут, ведь это эпатажно. Но он привносит эмоцию в образ. Если не рискуете надеть настолько эффектную шубу, остановитесь на анималистической шапке, шарфе, перчатках, обуви», — отметила Семаева.

В свою очередь, Райсс выделила наряды, полностью составленные из кожаных предметов гардероба, а также брюки и юбки с заниженной талией, которые обнажают поясницу и пресс, но не ягодицы. Кроме того, особенно популярны длинные оперные перчатки и мини-юбки. Последние собеседница издания порекомендовала сочетать с жакетами и кожаными куртками, а не с облегающими топами. При этом изделия длины миди также надолго закрепятся в списке модных вещей.

«Платья миди различных фасонов могут скорректировать пропорции фигуры. Девушка в таком наряде будет выглядеть достойно и в то же время необыкновенно соблазнительно», — указала Райсс.

Ранее в ноябре звездный стилист Алеко Надирян назвал россиянкам главный тренд в одежде на зиму.

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