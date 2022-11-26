Лисовец призвал не бояться экспериментировать с шарфами

Зимой неотъемлемым элементом каждого образа является шарф: он согревает и дополняет лук. Стилист Владислав Лисовец рассказал, как выбрать этот аксессуар.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Шарф сегодня это не комплект к вашей шапке, это вполне самодостаточный аксессуар», – отметил Лисовец.

С помощью шарфа можно добавить в образ цвета, причем можно смело выбирать контрастные оттенки. Это может выглядеть так, будто аксессуар совершенно случайно оказался на вас, отметил Владислав Лисовец.