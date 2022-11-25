В Сети раскритиковали новую детскую коллекцию Balenciaga

В мире моды разразился скандал: бренд Balenciaga выпустил детскую коллекцию, в которой плюшевых мишек нарядили в БДСМ-костюмы. Мировое сообщество просто взорвалось после этого.

«Бренд обвинили и в педофилии, и в распространении детского порно, а теперь и вовсе призывают его отменить», – говорится в телеграм-канале «НеМалахов».

Даже для толерантного Запада это оказалось слишком. Пользователи интернета пишут, что нет никакого оправдания тому, что на одном фото оказались дети и БДСМ-предметы, это странно и тревожно.