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2 часа назад

Названы важные правила чистки и сушки обуви

Lenta.ru

Помощник по закупкам в обувной компании Pavers Виттория Веллен Бомбелли назвала важные правила чистки и сушки обуви в холодную и дождливую погоду. Соответствующую информацию приводит Express.co.uk.

Названы важные правила чистки и сушки обуви
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт отметила, что резиновые сапоги и кроссовки предпочтительнее очищать от загрязнений вручную, чтобы не повредить изделия. При этом для удаления пятен с последних она посоветовала применять жидкость для мытья посуды. Кроме того, кроссовки следует протереть влажной тряпкой внутри, предварительно вынув из них стельки, чтобы проветрить. «Однако, если вы предпочитаете стирать данную обувь в стиральной машине, поместите ее в сетчатый мешок или наволочку и установите температуру от 20 до 30 градусов Цельсия», — добавила специалистка. При этом при уходе за кожаными и замшевыми ботинками необходимо применять специальные щетки с мягкой щетиной или влажное полотенце.

В свою очередь, сотрудница Pavers порекомендовала помещать в постиранную обувь скомканную газету, которая впитает лишнюю воду, а также призвала сушить ее на воздухе во избежание появления плесени и неприятного запаха. «Важно не пытаться ускорить процесс сушки, поэтому не поддавайтесь искушению поставить обувь на батарею или использовать фен в качестве источника тепла, так как это может привести к повреждению изделий», — уточнила Веллен Бомбелли.

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