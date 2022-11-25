Названы важные правила чистки и сушки обуви

Эксперт отметила, что резиновые сапоги и кроссовки предпочтительнее очищать от загрязнений вручную, чтобы не повредить изделия. При этом для удаления пятен с последних она посоветовала применять жидкость для мытья посуды. Кроме того, кроссовки следует протереть влажной тряпкой внутри, предварительно вынув из них стельки, чтобы проветрить. «Однако, если вы предпочитаете стирать данную обувь в стиральной машине, поместите ее в сетчатый мешок или наволочку и установите температуру от 20 до 30 градусов Цельсия», — добавила специалистка. При этом при уходе за кожаными и замшевыми ботинками необходимо применять специальные щетки с мягкой щетиной или влажное полотенце.