Названа самая неудачная обувь для зимы

Зимой мы выбираем себе обувь потеплее, но не всё то безопасно, что греет. Есть такие варианты, от которых во время снега и холодов лучше отказаться.

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По словам врача-остеопата Дмитрия Симкина, самая неподходящая в это время обувь — угги, кеды и некоторые кроссовки. Лучше выбрать «дышащие» ботинки из непромокаемого материала. Об обуви с кожаной подошвой зимой лучше тоже забыть, посоветовал специалист. Симкин подчеркнул, что, зимняя обувь должна в первую очередь быть тёплой. Это крайне важно для нормального теплообмена. В противном случае можно окоченеть даже в очень тёплой куртке. Но мягкие и бесформенные варианты в стиле угги всё равно не подойдут, отметил врач.

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Он посоветовал россиянам, живущим в центре или на северо-западе страны, выбирать мембранную обувь. Специальная мембрана, от которой и происходит название этого типа обуви, не пропускает влагу и холодный воздух. Ноги при этом могут «дышать» и не потеть. Последнее важно потому, что именно вспотевшие ноги быстро замерзают. Что касается материала, то он может быть любым — и кожа, и текстиль.

Главное, чтобы обувь не стесняла ногу, иначе нарушится кровоснабжение, подчеркнул остеопат. А это тоже ведёт к замерзанию. Наконец, неправильное кровоснабжение чревато воспалениями. Подошва у правильной зимней обуви не должна гнуться. По словам Симкина, следует выбирать не жёсткую и не скользящую подошву. Про кожаную тоже лучше забыть, синтетика вполне подойдёт. Ещё хорошо, если там есть рифление или протекторы, защищающее от скольжения.