Названа самая неудачная обувь для зимы

Зимой мы выбираем себе обувь потеплее, но не всё то безопасно, что греет. Есть такие варианты, от которых во время снега и холодов лучше отказаться.
По словам врача-остеопата Дмитрия Симкина, самая неподходящая в это время обувь — угги, кеды и некоторые кроссовки. Лучше выбрать «дышащие» ботинки из непромокаемого материала. Об обуви с кожаной подошвой зимой лучше тоже забыть, посоветовал специалист. Симкин подчеркнул, что, зимняя обувь должна в первую очередь быть тёплой. Это крайне важно для нормального теплообмена. В противном случае можно окоченеть даже в очень тёплой куртке. Но мягкие и бесформенные варианты в стиле угги всё равно не подойдут, отметил врач.
Он посоветовал россиянам, живущим в центре или на северо-западе страны, выбирать мембранную обувь. Специальная мембрана, от которой и происходит название этого типа обуви, не пропускает влагу и холодный воздух. Ноги при этом могут «дышать» и не потеть. Последнее важно потому, что именно вспотевшие ноги быстро замерзают. Что касается материала, то он может быть любым — и кожа, и текстиль.
Главное, чтобы обувь не стесняла ногу, иначе нарушится кровоснабжение, подчеркнул остеопат. А это тоже ведёт к замерзанию. Наконец, неправильное кровоснабжение чревато воспалениями. Подошва у правильной зимней обуви не должна гнуться. По словам Симкина, следует выбирать не жёсткую и не скользящую подошву. Про кожаную тоже лучше забыть, синтетика вполне подойдёт. Ещё хорошо, если там есть рифление или протекторы, защищающее от скольжения.
Но не столь важна подошва, сколько колодки, подчеркнул врач. Если стопе неудобно, она заваливается внутрь, то лучше подобрать обувь с другими колодками. Или же можно купить ортопедические стельки, но обязательно упругие. Если покупать ортопедическую обувь, то в приоритете не сапоги, а ботинки. Тут главное, чтобы они закрывали лодыжки, поэтому кеды и невысокие кроссовки зимой точно не подойдут. Кстати, а вы знали, что есть такая обувь, в которой за руль реально опасно садиться? Причём речь в том числе и о зимней обуви. Подробнее об этом рассказывали здесь.