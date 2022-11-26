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2 часа назад

Взрыв кружева и полная безвкусица: худшие свадебные платья из культовых фильмов

WomanHit.ru

Повторять эти наряды вряд ли бы решились даже преданные поклонники картин.

Полная безвкусица: худшие свадебные платья из культовых фильмов
Фото: WomanHitWomanHit

Кино на протяжении многих десятилетий влияет на моду: Одри Хепберн сделала культовым шейные платки, крупные очки и черное платье, а те самые «помолвочные» туфли Керри из «Секса в большом городе» теперь копируют десятки брендов. Но иногда самый главный наряд в фильме выглядит нелепо, повторять его совсем не хочется. Именно так произошло с этими свадебными платьями: героини в них не были похожи на принцесс из детских грез, а стилистам досталось за неразборчивость.

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Ким из «Свадьбы лучшего друга»

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На протяжении всего фильма героиня Кэмерон Диас была образцом элегантности: легкие прямые платье, шелковые шарфики, изящные лодочки. Зрители были уверены, что и в финальной сцене Ким будет блистать в стильном платье, но неожиданно актрису облачили в сложный наряд с обилием деталей и декора. После выхода фильма на экраны стилисты в СМИ назвали наряд «откровенно ужасным».

Тула в «Моя большая греческая свадьба»

Весь фильм зрители ждали появления главной героини в свадебном платье. Но наряд оказался настоящим клише: обилие рюш, оборок, декора, пышная фата — за всеми деталями саму Тулу было не разглядеть. Отличную оценку образу дала сама героиня. Глядя в зеркало, она воскликнула: «Я — снежное чудовище!», а после церемонии начинает избавляться от перчаток и другого декора на платье.

Керри в «Сексе в большом городе»

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Шесть сезонов поклонники ждали, когда Керри и Мужчина ее мечты отправятся к алтарю. И, конечно, особенно всех интересовало, какое свадебное платье выберет самая стильная героиня кино начала двухтысячных. Какое же разочарование ждало публику, когда для церемонии Керри предпочла крайне странный наряд — множество метров атласной кремовой ткани, под которой саму героиню было почти не видно. А в качестве аксессуара героиня Сары Джессики Паркер надела зеленоватое перо, контрастировавшее с ее алой помадой и бледной кожей. Настоящий модный провал!

Впрочем, не лучше Керри выглядела в скромном платье, которое надела на свадьбу в городском суде.

Эми из «Теории большого взрыва»

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Невеста самого неординарного персонажа популярного ситкома не могла пойти к алтарю в обычном платье, поэтому Эми выбрала настоящий взрыв рюшек, кружева, пуговиц, перетянутого атласной лентой. Впрочем, этот наряд вряд ли можно оценивать с точки зрения трендов и стиля: задачей сценаристов было показать, что главное — быть собой, и именно такой тебя должны любить.

Мода,Сара Паркер,Одри Хепберн,Кэмерон Диас,
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