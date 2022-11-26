Звезда "Короны" Элизабет Дебики снялась на обложке Vogue

«Забавно, когда вы проходите прослушивание для чего-то, для чего, по вашему мнению, вы не подходите… Вы чувствуете себя самозванцем больше, чем обычно. Я нервничала и путалась. Примерно на половине прослушивания мне вежливо сказали: «Большое спасибо, что пришли, до свидания». Я была просто раздавлена», — поделилась актриса.