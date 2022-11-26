Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Звезда "Короны" Элизабет Дебики снялась на обложке Vogue Australia

Газета.Ruиещё 1

Актриса Элизабет Дебики стала героиней декабрьского номера Vogue Australia. Кадры со съемки появились на австралийском сайте издания.

Звезда "Короны" Элизабет Дебики снялась на обложке Vogue
Фото: Газета.руГазета.ру

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Корона» дала интервью и снялась для обложки декабрьского выпуска австралийского журнала Vogue. 32-летняя австралийская актриса рассказала журналистам издания о подготовке к роли принцессы Дианы и славе, обрушившейся на нее после выхода сериала. По словам Дебики, она была большой поклонницей сериала «Корона» и когда ей представился шанс пройти прослушивание на роль, она «ухватилась» за него.

«Забавно, когда вы проходите прослушивание для чего-то, для чего, по вашему мнению, вы не подходите… Вы чувствуете себя самозванцем больше, чем обычно. Я нервничала и путалась. Примерно на половине прослушивания мне вежливо сказали: «Большое спасибо, что пришли, до свидания». Я была просто раздавлена», — поделилась актриса.

Элизабет Дебики добавила, что была в шоке, когда спустя несколько дней получила письмо с предложением от продюсеров сериала.

«Оказалось, во время этого прослушивания продюсеры увидели во мне что-то от Дианы», — учтонила Дебики.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители