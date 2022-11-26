Звезда "Короны" Элизабет Дебики снялась на обложке Vogue

Актриса Элизабет Дебики стала героиней декабрьского номера Vogue Australia. Кадры со съемки появились на австралийском сайте издания.
Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Корона» дала интервью и снялась для обложки декабрьского выпуска австралийского журнала Vogue. 32-летняя австралийская актриса рассказала журналистам издания о подготовке к роли принцессы Дианы и славе, обрушившейся на нее после выхода сериала. По словам Дебики, она была большой поклонницей сериала «Корона» и когда ей представился шанс пройти прослушивание на роль, она «ухватилась» за него.
«Забавно, когда вы проходите прослушивание для чего-то, для чего, по вашему мнению, вы не подходите… Вы чувствуете себя самозванцем больше, чем обычно. Я нервничала и путалась. Примерно на половине прослушивания мне вежливо сказали: «Большое спасибо, что пришли, до свидания». Я была просто раздавлена», — поделилась актриса.
Элизабет Дебики добавила, что была в шоке, когда спустя несколько дней получила письмо с предложением от продюсеров сериала.
«Оказалось, во время этого прослушивания продюсеры увидели во мне что-то от Дианы», — учтонила Дебики.