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2 часа назад

Белла Хадид в архивном костюме Chanel снялась на обложке глянца

Газета.Ru

Американская супермодель Белла Хадид появилась на обложке седьмого выпуска глянцевого журнала Chaos.

Белла Хадид в архивном костюме Chanel снялась на обложке глянца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

26-летняя Белла Хадид стала героиней номера модного глянцевого журнала Chaos. На снимках модель предстала в винтажном твидовом костюме Chanel, состоящем из укороченного пиджака без лацканов и мини-шорт. Специально для съемки модель примерила непривычный для себя образ — на кадрах Хадид позирует в черном коротком парике и практически без макияжа.

За съемку отвечала молодая британская художница и фотограф Надя Ли Коэн, которая, несмотря на юный возраст, уже успела поснимать для Valentino, Maison Margiela, Miu Miu и adidas и поработать с такими звездами, как Памела Андерсон, Кэти Перри, A$AP Rocky и Софи Лорен.

На прошлой неделе Белла Хадид возглавила рейтинг самых стильных людей на планете по версии журнала GQ. По мнению журналистов издания, супермодель является одной из немногих, кто может носить все, что угодно, и выглядеть стильно.

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