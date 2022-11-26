Белла Хадид в архивном костюме Chanel снялась на обложке глянца

Американская супермодель Белла Хадид появилась на обложке седьмого выпуска глянцевого журнала Chaos.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

26-летняя Белла Хадид стала героиней номера модного глянцевого журнала Chaos. На снимках модель предстала в винтажном твидовом костюме Chanel, состоящем из укороченного пиджака без лацканов и мини-шорт. Специально для съемки модель примерила непривычный для себя образ — на кадрах Хадид позирует в черном коротком парике и практически без макияжа.

За съемку отвечала молодая британская художница и фотограф Надя Ли Коэн, которая, несмотря на юный возраст, уже успела поснимать для Valentino, Maison Margiela, Miu Miu и adidas и поработать с такими звездами, как Памела Андерсон, Кэти Перри, A$AP Rocky и Софи Лорен.