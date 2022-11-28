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1 час назад

Как женщине выбрать идеальные брюки: инструкция

РИА "ФедералПресс"

Правильно подобранные брюки способны сделать образ стильным и подчеркнуть достоинства фигуры. Есть несколько советов, как найти их под свой рост.

Как женщине выбрать идеальные брюки: инструкция
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Идеальные брюки – какие они? Ответ на этот вопрос будет зависеть от ряда характеристик. И одни из самых главных – это длина, посадка и фасон», – пишет Marie Claire.

Первым делом нужно замерить параметры фигуры: обхват бедер и талии, длину от талии до пола. Затем важно определить тип фигуры – песочные часы, груша, прямоугольник, треугольник или яблоко.

Следующий важный шаг – соотнести пропорции роста и типа фигуры, так как рост не является гарантом хорошей посадки брюк. Как правило, девушкам с узкими бедрами походят модели свободного кроя, с более округлыми формами лучше выбрать зауженные или расклешенные модели.

Высоким девушкам при выборе брюк важно помнить о своем типе фигуры. Дамам небольшого роста нужно обращать внимание на пропорции фигуры.

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