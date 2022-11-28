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38 минут назад

Стилист назвала главные тренды этой зимы

Москва24

Стилист Ольга Ким рассказала о главных трендах этого зимнего сезона. По ее словам, в тренде будет мода 2000-х годов, актуальными станут вещи со слегка заниженной посадкой, кроп-кардиганы, укороченные свитеры. Об этом сообщает News.ru.

Стилист назвала главные тренды этой зимы
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Я бы рекомендовала обратить внимание на так называемые папины брюки – брюки мужского кроя, широкие от бедра а-ля брюки от мужского костюма. Модный фасон – брюки-леггинсы с расширением внизу, сверху они идут плотно облегая и расширяются от колена, внизу могут быть небольшие разрезы", — рассказала Ким.

Также она посоветовала носить твидовую юбку и пиджак из такой же ткани, также актуальным будет сочетание костюма с юбкой.

Ким отметила, что из трикотажа продолжают быть актуальными объемные свитеры оверсайз, вязаные трикотажные жилеты, водолазки, облегающие кардиганы.

По ее словам, самой модной обувью этой зимой будут укороченные угги. Также актуальными будут дутики, зимние кроссовки и ботинки челси.

Ранее телеведущий, стилист и дизайнер Александр Рогов назвал самые трендовые украшения. По его словам, сегодня актуальны любые аксессуары в виде сердец – серьги, подвески, крупные браслеты, а также украшения для тела, топы и бра, напоминающие кольчугу.

Стилист посоветовал обратить внимание на жемчуг, отметив, что интереснее всего смотрятся модели, которые сочетают жемчужины разного размера.

Мода,Александр Рогов,
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