4 приема Елизаветы II, которые позволят любой выглядеть по-королевски

Королева Великобритании Елизавета II ушла из жизни в возрасте 96 лет. Из них монарх правила страной 70 лет, и все эти годы выглядела безукоризненно, даже за четыре года до столетнего юбилея.

Образы Елизаветы II всегда были безупречны не в последнюю очередь благодаря деталям. Подробнее о последних, которые, к слову, доступны любой женщине – в материале "Рамблера".

Яркая помада

Многие девушки убеждены, что яркая помада подходит лишь для знаменательных дней, вроде праздника или ответственного мероприятия. Однако королева Елизавета II всю жизнь развеивала это предубеждение, носив алую или ярко-розовую помаду ежедневно. Такой штрих в макияже придает шарма даже самому сдержанному образу.

Шляпки

С момента коронации в 1953 году Елизавета II надевала более 5000 головных уборов. Шляпка стала визитной карточкой монарха.

Чтобы разнообразить свои образы совсем необязательно обзаводиться тысячей головных уборов –достаточно всего двух-трех.

Монохром

Королева была известна своей любовью к монохромным образам. Она регулярно появлялась в свет в нарядах одной цветовой гаммы. Такие "луки" делали ее визуально выше и всегда смотрелись выигрышно.

Нюдовый маникюр

На протяжении 30 лет королева Елизавета II выбирала нюдовый маникюр. Говорят, что ее любимым был лак фирмы Essie оттенка «Балетные туфельки» – его специально изготовили по запросу королевы в 1989 году.