Balenciaga подал иск к компании, организовавшей рекламу с детьми

Бренд Balenciaga подал в суд на продюсерскую компанию North Six Inc. и их сет-дизайнера Николя де Жардена, которые организовали съемку с детьми, держащими в руках плюшевых медведей в БДСМ-бондажах. Об этом пишет The Fashion Law.
В модном доме утверждают, что продюсерская компания совершила «необъяснимые действия и бездействия, которые были вредоносными или, по крайней мере, чрезвычайно безрассудными». Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк 25 ноября. За нанесение вреда репутации адвокаты Balenciaga просят $25 млн.
В результате неправомерных действий компании North Six Inc. модный дом утверждает, что у общественности сформировались неправильные ассоциации с брендом. Помимо этого Balenciaga получил шквал критики в соцсетях и СМИ. Модный дом хочет, чтобы продюсерская компания ответила за весь принесенный ущерб.
Balenciaga удалил фото из кампании с детьми и выпустил заявление: «Мы очень серьезно относимся к этому вопросу и предпринимаем юридические действия против сторон, ответственных за создание декораций и включение неутвержденных предметов в фотосессию нашей весенней кампании 2023 года. Мы решительно осуждаем жестокое обращение с детьми в любой форме. Мы выступаем за безопасность и благополучие детей».