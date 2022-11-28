Balenciaga подал иск к компании, организовавшей рекламу с детьми

Бренд Balenciaga подал в суд на продюсерскую компанию North Six Inc. и их сет-дизайнера Николя де Жардена, которые организовали съемку с детьми, держащими в руках плюшевых медведей в БДСМ-бондажах. Об этом пишет The Fashion Law.

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В модном доме утверждают, что продюсерская компания совершила «необъяснимые действия и бездействия, которые были вредоносными или, по крайней мере, чрезвычайно безрассудными». Иск был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк 25 ноября. За нанесение вреда репутации адвокаты Balenciaga просят $25 млн.

В результате неправомерных действий компании North Six Inc. модный дом утверждает, что у общественности сформировались неправильные ассоциации с брендом. Помимо этого Balenciaga получил шквал критики в соцсетях и СМИ. Модный дом хочет, чтобы продюсерская компания ответила за весь принесенный ущерб.