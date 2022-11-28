Названы подходящие для новогоднего корпоратива наряды

Блогерша с никнеймом gh0stblondie назвала наряды, которые подойдут для новогоднего корпоратива. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео пользовательница сети, чей блог составляет 273 тысячи подписчиков, предстала перед камерой в черном топе-корсете с объемным бантом и юбке длины мини, украшенной серебристыми пайетками. Затем девушка примерила блестящее мини-платье белого цвета, оформленное пышными руками и поясом на талии.

Помимо этого, она продемонстрировала зрителям комплект в черной гамме, состоящий из платья и пиджака в полоску, а также красное бархатное платье с поясом. В конце ролика юзерша надела плиссированную юбку изумрудного цвета, черный топ и блестящую сумку.

Публикация стала вирусной, набрав более 14,7 тысячи просмотров. Подписчики поблагодарили девушку за советы в комментариях.