Стилистка назвала угги самой модной обувью на зиму

«Сейчас более актуальны джинсы прямого кроя либо джинсы с клешем от бедра. Также актуальны джинсы с клешем от колена. Я бы рекомендовала обратить внимание на так называемые папины брюки — брюки мужского кроя, широкие от бедра а-ля брюки от мужского костюма. Модный фасон — брюки-легинсы с расширением внизу, сверху они идут плотно облегая и расширяются от колена, внизу могут быть небольшие разрезы», — отметила стилистка.