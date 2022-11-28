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3 часа назад

Российская стилистка назвала угги самой модной обувью на зиму

Lenta.ru

Российская стилистка Ольга Ким назвала самую трендовую обувь и одежду на зиму. Комментарий эксперта приводит издание News.ru.

Стилистка назвала угги самой модной обувью на зиму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, наиболее актуальными в грядущем сезоне окажутся укороченные угги, которые она посоветовала сочетать как с широкими джинсами, так и с облегающими легинсами. При этом на последние следует надевать высокие спортивные носки. Кроме того, популярными станут «дутики», зимние кроссовки и ботинки челси на массивной подошве. Что касается пуховиков, Ким порекомендовала куртки свободного кроя средней длины или длины макси.

В то же время собеседница издания добавила, что в моду войдут наряды в стиле 2000-х годов, например вещи с заниженной талией, кроп-кардиганы и укороченные оверсайз-свитеры. Также она внесла в список трендов аксессуары оттенка металлик и «папины джинсы».

«Сейчас более актуальны джинсы прямого кроя либо джинсы с клешем от бедра. Также актуальны джинсы с клешем от колена. Я бы рекомендовала обратить внимание на так называемые папины брюки — брюки мужского кроя, широкие от бедра а-ля брюки от мужского костюма. Модный фасон — брюки-легинсы с расширением внизу, сверху они идут плотно облегая и расширяются от колена, внизу могут быть небольшие разрезы», — отметила стилистка.

Мода,
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