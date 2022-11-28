Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Штурм рассказала о свадебном платье за 4 миллиона

WomanHit.ru

Торжество пройдет в Южной Америке.

Штурм рассказала о свадебном платье за 4 миллиона
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

56-летняя певица Наталья Штурм выходит замуж. Подробностями артистка поделилась с «Московским комсомольцем».

Знаменитость призналась, что устала выбирать свадебное платье, ради которого специально прилетала в Дубай.

«Я сегодня шесть часов ходила по магазинам и страшно устала. Еле-еле хожу, двигаюсь как каракатица. Не ожидала, что процесс будет таким долгим. Я, когда зашла в первый магазин, едва не потеряла дар речи. Столько красивых нарядов!» — отметила Наталья.

В итоге исполнительница купила платье за 4 миллиона рублей.

«Но, с другой стороны, свадьба у меня бывает не каждый день. Нельзя экономить на этом моменте! Платье у меня будет невероятное! Очень красивое!» — подчеркнула артистка.

Торжество пройдет в начале следующего года в Перу.

«Мы с Альбертом путешественники и еще не были в этой загадочной стране. Мы легкие туристы: рюкзак за плечи, кроссовки, палки для ходьбы и вперед», — рассказала Штурм.

Певица добавила, что ее жених занимается бизнесом, связанным с геологией и экологией.

Также Наталья рассказала, как они познакомились с Альбертом.

«Это случилось в Занзибаре, в Танзании. Мы жили в одном отеле, и я видела, что он каждый день отдыхал на пляже, расстелив огромное покрывало. Оно было устлано разными деликатесами и дорогим алкоголем. Возле него стаей собиралось местное племя Масаи. Он всех спаивал, но они были счастливы. В один из дней мы познакомились и вскоре решили не расставаться», — заключила знаменитость.

Мода,Наталья Штурм,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители