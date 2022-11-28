Штурм рассказала о свадебном платье за 4 миллиона

«Это случилось в Занзибаре, в Танзании. Мы жили в одном отеле, и я видела, что он каждый день отдыхал на пляже, расстелив огромное покрывало. Оно было устлано разными деликатесами и дорогим алкоголем. Возле него стаей собиралось местное племя Масаи. Он всех спаивал, но они были счастливы. В один из дней мы познакомились и вскоре решили не расставаться», — заключила знаменитость.