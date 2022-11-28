Штурм рассказала о свадебном платье за 4 миллиона

Торжество пройдет в Южной Америке.
56-летняя певица Наталья Штурм выходит замуж. Подробностями артистка поделилась с «Московским комсомольцем».
Знаменитость призналась, что устала выбирать свадебное платье, ради которого специально прилетала в Дубай.
«Я сегодня шесть часов ходила по магазинам и страшно устала. Еле-еле хожу, двигаюсь как каракатица. Не ожидала, что процесс будет таким долгим. Я, когда зашла в первый магазин, едва не потеряла дар речи. Столько красивых нарядов!» — отметила Наталья.
В итоге исполнительница купила платье за 4 миллиона рублей.
«Но, с другой стороны, свадьба у меня бывает не каждый день. Нельзя экономить на этом моменте! Платье у меня будет невероятное! Очень красивое!» — подчеркнула артистка.
Торжество пройдет в начале следующего года в Перу.
«Мы с Альбертом путешественники и еще не были в этой загадочной стране. Мы легкие туристы: рюкзак за плечи, кроссовки, палки для ходьбы и вперед», — рассказала Штурм.
Певица добавила, что ее жених занимается бизнесом, связанным с геологией и экологией.
Также Наталья рассказала, как они познакомились с Альбертом.
«Это случилось в Занзибаре, в Танзании. Мы жили в одном отеле, и я видела, что он каждый день отдыхал на пляже, расстелив огромное покрывало. Оно было устлано разными деликатесами и дорогим алкоголем. Возле него стаей собиралось местное племя Масаи. Он всех спаивал, но они были счастливы. В один из дней мы познакомились и вскоре решили не расставаться», — заключила знаменитость.