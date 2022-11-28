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1 час назад

5 вещей, которые сделают из вас колхозницу

Super.ru

Модно — не значит стильно. Блогер Катя Царская, известная громкими разборами образов в Инстаграме (запрещен в РФ), рассказывает, какие пять вещей из вашего гардероба следует немедленно отправить в утиль.

5 вещей, которые сделают из вас колхозницу
Фото: Super.ruSuper.ru

Джинсы скинни на низкой посадке

Сами по себе джинсы скинни выглядят неплохо, но на высокой посадке и без «гармошки». Подбирать их следует по росту, чтобы они заканчивались выше косточки на щиколотке. Низкая посадка нарушает пропорции тела, увеличивает таз и вообще не слишком практична (нагнетесь и — вуаля! — копилка открыта, несите мелочь). Да и поясницу продуть на раз-два. Эффект потертости на таких джинсах визуально увеличивает объем ног. «Гармошка» внизу создает впечатление, что вы надели джинсы старшей сестры (и мама не успела их подшить).

Вердикт: в утиль.

Сапоги до колена

Мои любимчики. Трендово? Да. Красиво? Нет. Такая длина визуально укорачивает и искривляет стройные и красивые ноги.

Вердикт: оставьте их для рыбалки или отправьте в утиль.

Стеганые куртки

Такое чувство, что стилисты ходят по российским рынкам, чтобы вдохновиться. И вот сидит бабуля в косынке и стеганой курточке, продает соленые огурчики (кожаные косынки по ощущениям из того же «вдохновения»).

Вердикт: подарите бабушке или отправьте в утиль.

Балаклава

Во-первых, это негигиенично — все равно что повторно использовать прокладку. Во-вторых, не женственно — вы становитесь главным антигероем боевика. Чтобы сохранить тепло, необязательно прижимать ткань к лицу. Достаточно накинуть шарф, чтобы ветер не бил в лицо.

Вердикт: в утиль.

Широкие брюки

Если вам сказали, что широкие брюки скрывают объемы, закройте уши. Такая модель визуально увеличивает ваши ноги, даже если они худые. Хотите скорректировать фигуру, лучший вариант — зауженные брюки с высокой посадкой.

Вердикт: в утиль.

Не бегите за трендами. Тренды — это бизнес с целью продать что угодно за большие деньги. Оставайтесь стильными!

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