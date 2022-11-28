Черный брючный костюм — это вовсе не скучно, а стильно и удобно. Если что-то из женского гардероба и может потягаться с незаменимостью маленького черного платья, то это, безусловно, черный брючный костюм.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Ничто не сделает вас визуально выше и стройнее лучше, чем хорошо сшитый черный брючный костюм! К счастью, у большинства из нас есть костюм, который мы можем достать в крайнем случае… Однако порой хочется не только проверенной временем классики, но и современного шика. Итак, какие фасоны брючных костюмов в тренде в этот осенне-зимний сезон и как носить черный брючный костюм, чтобы он не казался скучным?

Eva.ru

Подчеркните свою индивидуальность тем, что вы носите под жакетом. Вместо простой черной или белой блузки попробуйте выбрать рубашку с принтом или яркой расцветки. Текстура также может мгновенно преобразить брючный костюм. Например, если под жакетом у вас будет блузка из атласа, шелка или трикотажа — это будет выглядеть стильно. Неплохо будет смотреться и кашемир. Попробуйте также разбавить образ яркой стильной деталью. Многие женщины старше 40 лет стараются не пробовать новые тренды. Но лучшие дома моды ежегодно на подиумах не устают демонстрировать новейшие тенденции в носке черных брючных костюмов.

Eva.ru

Разбавьте образ жилетом, галстуком, кардиганом или опробуйте многослойность. Добавьте женственные детали, такие как рубашки с воротником в стиле Питера Пэна или блузки с бантом, чтобы сделать свой образ более нежным. Не стоит забывать и про пояс! Добавление ремня не только помогает создать эффект узкой талии, но и является классным современным штрихом, выгодно дополняющим брючные костюмы. Не скрывает своей привязанности к этому предмету гардероба и Эвелина Хромченко. В социальных сетях модного эксперта можно найти великолепную подборку черных брючных костюмов, представленных в этом сезоне на мировых подиумах.

«Кто носит черный брючный костюм на работу и на выход? Все! Купили черный костюм — и упакованы на все случаи жизни. Две пары брюк только сразу же не забудьте приобрести», — рекомендует Эвелина.