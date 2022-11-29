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36 минут назад

Врач рассказала, чем опасна одежда с подогревом

Мир24

Одежда с подогревом может спровоцировать обострение онкологических заболеваний и болезней крови, передает «m24» со ссылкой на терапевта Ирину Ескову.

Врач рассказала, чем опасна одежда с подогревом
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, некоторые заболевания способны активироваться при повышении температуры и усилении обменных процессов.

Кроме того, в одежде с подогревом надо важно не переборщить с физическими нагрузками. При обильном потоотделении есть риск обострения кожных заболеваний и усиления гнойных процессов, предупредила терапевт.

Еще одна опасность связана с инфракрасным излучением, в которое нагревательные элементы преобразуют напряжение. По словам специалиста, под влиянием излучения концентрация клеточного калия и натрия снижается, а кальция повышается. Это может привести к нарушению работы сердца и кальцинозу сосудов.

Также под влиянием лучей растет уровень иммуноглобулинов. Как отмечает Ескова, это может способствовать развитию аутоиммунных процессов.

Ранее акушер-гинеколог Алмаз Хафизов заявил, что система подогрева сидений автомобиля может нанести серьезный вред здоровью, если использовать ее неправильно.

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