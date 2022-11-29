Как подобрать идеальное нижнее белье для новогодней ночи

Идеальный новогодний образ зависит не только от платья, но и от правильно подобранного нижнего белья. Недаром ведь говорят, что его никто не видит, но женщина чувствует себя увереннее.
«Чтобы выбранный наряд сидел безупречно, вас не должны беспокоить колющиеся косточки лифа или виднеющиеся швы трусов», – пишет Marie Claire.
Атласное нижнее белье – это романтичный и стильный комплект из приятной телу ткани. Лучше выбрать лиф без пуш-апа: брасьер или бралетт, который может стать самостоятельной частью образа.
Неизменная классика – кружевное нижнее белье. Это тот самый случай, когда женщина чувствует себя сексуальнее и красивее. Белье должно быть мягким и аккуратным, а стилизовать его можно с объемным пиджаком и широкими брюками.
На нижнем белье могут быть вышиты рисунки или надписи, выбирайте самый праздничный вариант и надевайте как самостоятельный элемент, например, под расстегнутые рубашку или жакет. Такой лиф должен быть с мягкими чашечками без пуш-апа.
Также один из трендов – это сетчатое белье. Его особенность – минимализм, не допускающий лишнего декора и узоров. Выбирайте те цвета, которые вам подходят.
Бесшовное белье станет идеальным вариантом для тех, кто собирается встретить Новый год в шелковом или обтягивающем платье. Оно останется незаметным и не будет доставлять дискомфорт.