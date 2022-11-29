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4 часа назад

Как подобрать идеальное нижнее белье для новогодней ночи

РИА "ФедералПресс"

Идеальный новогодний образ зависит не только от платья, но и от правильно подобранного нижнего белья. Недаром ведь говорят, что его никто не видит, но женщина чувствует себя увереннее.

Как подобрать идеальное нижнее белье для новогодней ночи
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Чтобы выбранный наряд сидел безупречно, вас не должны беспокоить колющиеся косточки лифа или виднеющиеся швы трусов», – пишет Marie Claire.

Атласное нижнее белье – это романтичный и стильный комплект из приятной телу ткани. Лучше выбрать лиф без пуш-апа: брасьер или бралетт, который может стать самостоятельной частью образа.

Неизменная классика – кружевное нижнее белье. Это тот самый случай, когда женщина чувствует себя сексуальнее и красивее. Белье должно быть мягким и аккуратным, а стилизовать его можно с объемным пиджаком и широкими брюками.

На нижнем белье могут быть вышиты рисунки или надписи, выбирайте самый праздничный вариант и надевайте как самостоятельный элемент, например, под расстегнутые рубашку или жакет. Такой лиф должен быть с мягкими чашечками без пуш-апа.

Также один из трендов – это сетчатое белье. Его особенность – минимализм, не допускающий лишнего декора и узоров. Выбирайте те цвета, которые вам подходят.

Бесшовное белье станет идеальным вариантом для тех, кто собирается встретить Новый год в шелковом или обтягивающем платье. Оно останется незаметным и не будет доставлять дискомфорт.

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