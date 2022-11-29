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3 часа назад

Россиянки стали продавать свадебные платья в полтора раза чаще

Катерина Саломе

Большинство женщин надевают свадебное платье лишь однажды, после чего оно годами пылится в шкафу. Некоторые собираются с силами и выставляют памятный наряд на продажу. Так, из исследования аналитиков сервиса «Юла» стало известно о том, что россиянки в этом году на 55% активнее стали продавать одежду с церемонию бракосочетания. Данные об этом опубликовала «Газета.Ru».

Россиянки стали продавать свадебные платья в 1,5 раза чаще
Фото: pixabay.compixabay.com

«Активнее всего их выставляют на продажу в Ростове-на-Дону, в этом городе предложение выросло за год на 66%. Реже всего расстаются с "тем самым платьем" жительницы Москвы — здесь оказался наименьший рост подобных объявлений — менее, чем в два раза», — говорится в исследовании.

Примечательно, что средняя стоимость свадебных платьев за последний год выросла на 12 процентов и составляет 9 539 рублей. А спрос на них при этом снизился на три процента.

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