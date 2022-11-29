Россиянки стали продавать свадебные платья в 1,5 раза чаще

Большинство женщин надевают свадебное платье лишь однажды, после чего оно годами пылится в шкафу. Некоторые собираются с силами и выставляют памятный наряд на продажу. Так, из исследования аналитиков сервиса «Юла» стало известно о том, что россиянки в этом году на 55% активнее стали продавать одежду с церемонию бракосочетания. Данные об этом опубликовала «Газета.Ru».