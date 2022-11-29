Полная блогерша повторила откровенный наряд Кардашьян и затмила ее

Блогерша Кристин (фамилия неизвестна) с никнеймом @trendycurvy повторила откровенный наряд американской бизнесвумен, звезды реалити-шоу Ким Кардашьян и затмила ее. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте юзерши.

Фото: Лента.ру Лента.ру

В начале видео полная девушка показала кадр, на котором знаменитость позировала в черной юбке выше колена с кожаными вставками, прозрачном лонгсливе и просвечивающем бюстгальтере. Затем инфлюэнсерша продемонстрировала, как подобные предметы гардероба выглядят на ее фигуре.

Ролик набрал более 850 тысяч лайков. Зрители оценили внешность блогерши, отметив, что данный образ подходит ей больше, чем Кардашьян.

«На тебе наряд смотрится лучше», «Ты выглядишь лучше, чем она», «Ты выглядишь намного прекраснее», — прокомментировали пользователи сети.