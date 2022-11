4 бренда с глобальной идеей, на которые стоит обратить внимание

Дизайнеры, передающие через коллекции одежды свои взгляды на жизнь и даже некие социальные манифесты, появились не вчера. Мода часто вдохновляется событиями в обществе и наделяет одежду особым смыслом. Кристиан Диор после войны декларировал возвращение женственности. Он демонстративно отказался экономить на ткани и вернул женщинам право на роскошь. Вивьен Вествуд на заре своей карьеры стала голосом той части общества, которая была недовольна решениями правительства, и королевы, как символа власти. Современным дизайнерам тоже есть, что сказать. И даже, если одежда не шокирует, как пышные юбки в стиле New Look или кожаные скинни на The Sex Pistols, то это не значит, что она не несет в себе идеи.