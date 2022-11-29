4 бренда с глобальной идеей, на которые стоит обратить внимание

Сумка в виде пачки чипсов, обувь с имитацией лапы — в мире моды регулярно появляются «хайповые» вещи, о которых через пару лет вспомнят только историки. Но с точки зрения продаж выигрывают бренды, в которых заложена глобальная идея. О том, почему мы выбираем такую одежду и какие современные дизайнеры творят для нас, читайте в нашем новом материале.

Фото: WMJ WMJ

Ольга Павликова – сооснователь креативного агентства TrendFox, студентка Fashion Factory

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Дизайнеры, передающие через коллекции одежды свои взгляды на жизнь и даже некие социальные манифесты, появились не вчера. Мода часто вдохновляется событиями в обществе и наделяет одежду особым смыслом. Кристиан Диор после войны декларировал возвращение женственности. Он демонстративно отказался экономить на ткани и вернул женщинам право на роскошь. Вивьен Вествуд на заре своей карьеры стала голосом той части общества, которая была недовольна решениями правительства, и королевы, как символа власти. Современным дизайнерам тоже есть, что сказать. И даже, если одежда не шокирует, как пышные юбки в стиле New Look или кожаные скинни на The Sex Pistols, то это не значит, что она не несет в себе идеи.

1 G.R.E.E.N.k

Пресс-служба

Экологичность была главным трендом до 24 февраля. Теперь акценты сместятся в сторону социальной повестки, но тема сохранения природы все еще актуальна. Интересно, что эксплуатируют тему многие, а разбираются в ней и реально заботятся об окружающей среде, единицы. Даже H&M уличили в гринвошинге: выяснилось, что компания не отдавала одежду на переработку, как обещала покупателям, а перепродавала.

Из российских дизайнеров тема экологичности безупречно проработана у бренда G.R.E.E.N.k. Вещи шьются только из нетоксичных тканей. Кроме того, создательница и дизайнер бренда Екатерина Трошина сознательно не делает ультрамодных моделей. Коллекции строятся вокруг классики, чтобы одежда не теряла актуальности как минимум несколько лет. Так ее можно носить дольше, покупать меньше и сокращать тем самым углеродный след.

Однажды в линейке бренда появилось несколько моделей из экокожи. Но после того, как Екатерина изучила этот материал, она принципиально отказалась от него. Экологичность в нем показная: разлагается экокожа веками, поэтому ее использование якобы в «зеленых» целях — настоящий гринвошинг.

2 HADAMI

Пресс-служба

Еще один заметный тренд, который мы будем наблюдать в ближайшее время, — мода на локальное. Все устали от глобализации, одинаковых вещей, блюд и интерьеров. Кроме того, развитие внутреннего туризма провоцирует интерес к одежде разных народов России.

Один из таких брендов с национальным колоритом основали дагестанские дизайнеры Хадижат и Аминат Магомедрасуловы. Идея бренда HADAMI строится вокруг базовой одежды направления modest fashion. Базовые вещи HADAMI — это не однослойный минимализм. В каждой коллекции присутствуют верхняя одежда и костюмная группа, которые считаются одними из самых сложных по пошиву.

Стиль бренда строится не вокруг одежды, относящейся к так называемой fast fashion, а вокруг медленной моды, то есть долговечных вещей, крой которых будет актуален всегда. Также под базовой одеждой дизайнеры понимают такие вещи, которые легко можно сочетать между собой и которые легко впишутся в любой стиль. Например, плиссированная баска будет сочетаться как с юбками, платьями, так и с брюками.

Дизайнеры не работают со слишком «откровенными» изделиями. Но это продиктовано не только религиозными взглядами: закрытая одежда кажется им интереснее. Здесь есть над чем работать, придумывать новые способы добавления длины, включать фантазию. Бренд входит в проект дагестанского дизайнера Зайнаб Сайдулаевой Others. Она основала свой концепт-стор в 2019 году в Махачкале, где собрала локальные бренды. Проект в принципе переосмысливает идею о скромной одежде как строгом облачении для мусульманок. Костюм для покрытия больше не обязан быть бесформенным и черным. HADAMI в своих коллекциях поддерживает и развивает этот тренд. Modest fashion сегодня — это больше чем традиция, это целый образ жизни, в основе которого лежат представления о связи с собственными корнями, комфорте, уникальности и многослойности, как основах современной жизни.

3 Glocal

Пресс-служба

Your yool — это не просто бренд одежды, а целый культурный проект из Казани, визуальное исследование национальной татарской моды и искусства. «Юл» с татарского языка переводится как «путь», «дорога». Your yool (твой путь) — это поиск нового пути развития современного татарского визуального кода через изучение истории, национального костюма и искусства татар.

Основательница проекта Татьяна Черногузова убеждена, что народные татарские мотивы могут выйти за рамки локальности и экзотики и стать основой для современных образов. Она описывает свой бренд словом glocal, т.е. тот, который объединяет локальное с глобальным. Несмотря на то, что дизайнер использует национальные мотивы, она не шьет вещи, которые были бы непонятны людям в Нью-Йорке или Милане. Иногда кажется, что костюмы Your yool — это целая вселенная с заколдованными лесами и озерами, населенными волшебными существами, а ее земля усеяна бисером и украшена вышивкой. Основа бренда — это сарафаны, фартуки и толстовки, а визитной карточкой являются накосные татарские украшения «чулпы» и тюбетейки.

Однако Татьяна никогда не говорит «нет» новым идеям. Дизайнер не стала бы зарекаться, что никогда не будет работать с какими-то формами: многое можно внедрить в концепцию бренда, важно, чтобы это отвечало его принципам, поэтому не исключает появление в своих коллекциях мини-юбок или купальников.

4 Ónoma:

Пресс-служба

Дизайнер Сандра Гуцати открыла небольшую студию в Москве, где отшивает вещи из сетки с аппликациями. Ее бренд называется Ónoma:, что переводится с греческого (ὄνομα) как «имя». Но имя и фигура дизайнера не являются доминирующими в концепции бренда, это проект не про художника, а про того, кто будет носить определенную вещь. Поэтому после названия бренда стоит двоеточие: это место для имени потребителя, ведь именно он может рассказать нам, что изображено на платье, «прочесть» его.