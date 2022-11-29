Названа самая популярная обувь 2022 года

Так, данный список возглавили сабо (модель летней обуви без задника — прим. «Ленты.ру») фасона Boston немецкой марки Birkenstock. Отмечается, что за первые шесть месяцев текущего года количество поисковых запросов о данной модели увеличилось на 539 процентов, а ее цена на некоторых платформах увеличилась в два раза.