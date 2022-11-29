Как правильно носить ботфорты

Пройдя путь от кавалерийских сапог до униформы куртизанок, они обосновались и в гардеробах современных модниц, и на подиумах показов осень–зима.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Сначала сапоги с удлиненными голенищами и раструбами наверху (такое определение дает ботфортам Википедия) были исключительно частью мужского гардероба. А именно — они были созданы для всадников-кавалеристов еще во времена Средневековья. Негнущаяся, твердая кожа поддерживала ногу, и всадник уставал меньше.

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Затем с поля боя ботфорты перекочевали в замки феодалов. Заказывая парадные портреты, вельможи старались придать себе вид лихой и бравый, и с этой функцией высокие сапоги справлялись на ура. Петр I, прорубивший окно в Европу и выудивший оттуда немало интересных вещей, ввел в гардероб своих придворных и ботфорты.

Эта обувь ассоциировалась с воинской доблестью, храбростью, дуэлями. Носили их дворяне мужского пола.

Первой женщиной, которая примерила ботфорты, стала Жанна д’Арк. Во время суда Орлеанская Дева согласилась с единственным обвинением в свой адрес: она осмелилась носить мужские сапоги на поле битвы и вне его.

Однако в XIX веке обувь с высоким голенищем полюбили и дамы — все-таки удобная вещь при поездках верхом. Активной их поклонницей была Екатерина Великая — женщина сильная, независимая, которая, как мы знаем, любила и военную форму, и офицеров.

Новый всплеск интереса к ботфортам произошел в середине прошлого века. Тонкие и звонкие девушки шестидесятых, ориентировавшиеся на свою ролевую модель Твигги, быстро смекнули, что мини-юбки и платьица бэби-долл отлично сочетаются с высокими сапогами.

Одной из первых в этом образе предстала Брижит Бардо — в музыкальном видео на песню Сержа Генсбура. А вскоре бутик Vivien Westwood под названием Sex на Кингс-роуд в Лондоне стал Меккой для нового поколения.

Как-то быстро обнаружилась связь: ботфорты — стройные женские ножки — реакция мужчин. А потому этот предмет гардероба весьма полюбили куртизанки. Обтянутая латексом ножка, высокая шпилька — в принципе, эта история тоже про власть, только другого рода.

Вновь вывела ботфорты из подполья Джулия Робертс. «Красотка» из культового фильма, которая покорила сердце миллионера, стала для девушек примером. Но стоит учесть, что, поднявшись по социальной лестнице, Вивьен забыла сапоги с неоднозначной репутацией как дурной сон. Все-таки эта вещь очень секси, что, впрочем, в гламурные нулевые мало кого смущало.

Звезды от Дженнифер Лопес до Рианны и Виктории Бекхэм активно выгуливали их и в пир, и в мир. Почти два десятилетия мы не вспоминали о ботфортах, но они вернулись — вместе с мини-юбками, провокационными разрезами и леопардовым принтом. Что вовсе не означает, что это нужно носить вместе.

С кавалерийским наскоком

В наше время уже не модно навешивать ярлыки, а потому присмотримся к ботфортам без предубеждения. Это достаточно удобная, комфортная обувь, настоящий must have для холодной и слякотной погоды. И если подобрать спокойную модель, она вполне впишется в повседневный гардероб.

Не стоит думать, что ботфорты идут только высоким и стройным девушкам. Наглядный тому пример — журналист и стилист Мирослава Дума, в гардеробе которой немало таких сапог. А Виктория Бекхэм, упомянутая выше, тоже не относится к числу рослых дам, ее рост около ста шестидесяти трех сантиметров.

Итак, на что обращаем внимание, отправившись на шопинг?

В тренде ботфорты с широким голенищем и на устойчивом каблуке. Искать такие модели можно в коллекциях Isabel Marant, Acne Studios, Roberto Cavalli, Genny, Prabal Gurung. Современная мода все-таки ориентирована на стильную практичность, поэтому тракторная подошва не сдает своих позиций.

Ботфорты на низком ходу позволяют создать максимальное количество образов, при том выглядят эффектно, но не вызывающе. Для тех, кто любит этно и может приспособить такую обувь в гардероб, — обратите внимание на модели в стиле вестерн. На самом деле они сочетаются со многими вариантами верхней одежды.

Сапоги с голенищем гармошкой встречаются в образах Zuhair Murad, Isabel Marant и Off-White. Последний предлагает модницам креативную обувь из текстиля с абстрактными принтами, повторяющими другие элементы образа.

Противоположность этому тренду — более изящные сапоги, плотно облегающие ногу. Ищем их в коллекциях Elie Saab, Brandon Maxwel, Balmain. Сапоги-чулки, привлекающие внимание к длинным, стройным ногам, встречались также у Givenchy, Victoria Beckham и многих других именитых брендов.

Кстати, дизайнеры советуют присмотреться не только к базовым цветам, но и попробовать яркие: оранжевые, розовые, красные, оттенки фуксии, изумруд — такие сапоги станут акцентом образа.

Тенденции в оформлении одежды отразились и на обуви. Многие дизайнеры украсили свои творения анималистичным и цветочным принтом, геометрией, вышивкой, шнуровкой, даже стразами. Модным вариантом декора остаются различного вида перетяжки, пряжки и ремни. Условие одно — их должно быть много.

Ориентируемся на Courr`eges и Dsquared2.

WomanHit.ru

Кот в сапогах

При выборе своей модели, разумеется, следует задуматься о том, как она впишется в гардероб. Потому что эта обувь все еще остается дерзкой, смелой — и тут легко выйти за рамки приличия и хорошего вкуса. Наглядный тому пример — восходящая звезда Розалия. Испанская певица решила отпраздновать свой тридцатилетний юбилей в ресторане Carbone и по этому случаю облачилась в странный наряд. Небесно-голубое платье в бельевом стиле, надетое на белый топ, и гигантские ботфорты-гармошки из потертой джинсы — мы, конечно, любим контрасты, но не до такой степени.

Автор этого творения — бренд Y/Project, очевидно, рассчитывал на иные стилевые решения. Огромные сапоги доходят аж до талии, под них вообще не нужен никакой «низ», что и продемонстрировала певица Рианна. Этот look — из тех, что хочется немедленно развидеть.

При составлении гармоничного наряда главное — найти баланс. Уравновесят провокационные ботфорты уютные вязаные платья, объемные свитера, жакеты, пальто и куртки в стиле оверсайз. Но наряду с «объемным решением» более изысканным способно стать сочетание ботфортов и пальто «на запах», коротким двубортным пальто, платьем-пиджаком.

Практикуйте многослойность. В современной моде допустимо носить ботфорты с мини-юбками, но выбирайте не облегающие варианты, а А-силуэта. Если говорить о длине юбок, то предпочтительны мини и миди. Они могут быть романтичными, игривыми — с оборками, рюшами, в складку.

Чтобы избежать излишней эротичности образа, лучше сочетать их с обувью на плоском ходу, массивной подошвой. Если вы поклонница макси, то помните, что «низ» должен быть из легких, летящих, полупрозрачных тканей, чтобы не закрывать красоту сапог.

Ботфорты и джинсы-скинни — уже давно опробованный вариант, он может показаться скучным. Но если выбрать яркий оттенок сапог, набросить сверху пальто или кейп, то такой образ вполне украсит вашу осень.

По душе сочетание с шортами? Оно жизнеспособно и сегодня, но, чтобы не возникало нехороших ассоциаций, шорты должны быть свободные, не слишком короткие и из плотной ткани.