Назван самый популярный тренд 2022 года в одежде

Эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный тренд 2022 года в одежде. Соответствующий материал появился на одноименном сайте .

Отмечается, что наиболее востребованным в текущем году оказался «стиль куклы Барби» с ярко-розовыми оттенками предметов гардероба. По словам специалистов, подобные наряды стали особенно актуальны после того, как в июне австралийская актриса Марго Робби вышла на публику в брюках и жилете розового цвета. Известно, что знаменитость запечатлели на съемках фильма «Барби».